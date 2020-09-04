В Киеве убийцу собаки приговорили к 1 году ограничения свободы с испытательным сроком

Деснянский районный суд Киева объявил обвинительный приговор 36-летнему местному жителю по факту жестокого обращения с животным, повлекшее его гибели (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что 27 октября к мужчине в гости пришел его товарищ с собакой породы такса. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака произвела естественную потребность в его комнате. После чего, мужчина взял кухонный нож и нанес животному один мощный удар в брюхо, что привело к смерти животного.

Суд признал мужчину виновным в указанном преступлении и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком в один год.