В Киевской больнице двое больных COVID-19 покончили с собой

В Киевской городской клинической больнице № 4 при трагических обстоятельствах погибли двое мужчин, вероятно они покончили жизнь самоубийством.

Как сообщает «Киев Оперативный», мужчины выпрыгнули из окна 2-го этажа. Первый случай произошел 21 сентября и день спустя — второй.

По словам пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец, по этим фактам зарегистрированы уголовные производства по ч.1 ст. 115 УК Украины. Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, погибшие совершили самоубийство. Расследование трагических инцидентов, имевших место 21 и 22 сентября, взято прокуратурой на контроль.