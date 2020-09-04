В Киеве эвакуируют Центральный вокзал - сообщили о бомбе в здании

В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. В связи с этим проводится эвакуация персонала и пассажиров. Здание вокзала проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

«Укрзализныця» просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.