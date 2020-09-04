В Одесской области задержали двух интернет-торговцев оружием

В Одесской области двое местных жителей наладили схему нелегальной продажи оружия по Украине через почтовые отправления.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и Севастополя, в ходе документирования преступной деятельности жителя Херсонской области, который заказал умышленное убийство другого местного жителя и был ранее задержан правоохранителями, был установлен продавец незарегистрированного огнестрельного оружия.

По результатам проведенных следственных действий правоохранители задокументировали неоднократные факты сбыта огнестрельного оружия и боевых припасов и разоблачили двух человек - жителей города Белгород-Днестровский.

По данным прокуратуры, организатор схемы сам собирал и настраивал оружие. Информацию о продаже "товара" подозреваемые публиковали в Интернете, а доставляли заказы с помощью почтовых отправлений в различные регионы страны.

В ходе обысков по месту жительства одного из фигурантов было обнаружено 12 единиц огнестрельного оружия, гранаты РГД-5, ручной противотанковый гранатомет (РПГ), около 1,2 кг пороха, а также более 1000 патронов.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 1 ст. 263 УК Украины, то есть ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения.