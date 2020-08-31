В Одессе подожгли кабинет финдиректора компании Левада

В Одессе вчера ночью тушили пожар на предприятии «Левада», занимащемся производством полуфабрикатов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, информация о пожаре на ООО «Левада» поступила 14 сентября в 22:34.

По прибытию на место вызова спасатели было установлено возгорания в помещении кабинета финансового директора предприятия на 2-м этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Пожарные локализовали возгорание на общей площади 30 метров в 23:06 и ликвидировали в 23:13. В результате пожара огнем уничтожена отделка потолка, повреждены чердачные перекрытия, кровля, имущество и оргтехника в кабинете.

Предполагаемая причина пожара — занесение источника зажигания извне неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет.