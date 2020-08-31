Под Киевом произошла авария на магистральном газопроводе

В ночь на вторник возле поселка Чабаны Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, подачу газа к газопроводу было перекрыто. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает пресс служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла 15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района.

По неустановленным пока причинам произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов. В 1:10 перекрыта подача газа к газопроводу.

По данным ДСНС, ночью к работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, из них от ДСНС - 21 человек по личному составу и 5 единиц техники.

По состоянию на 7:00 15 сентября по проведению работ привлечено 6 человек и 4 единиц техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.