В Киеве две школы перевели на дистанционный формат обучения из-за COVID-19

В Киеве две школы в Оболонском районе перешли на формат дистанционного обучения из-за выявления коронавируса у учителей.

Об этом сообщил во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

Также на онлайн-обучение перевели 133 класса в 56 школах Киева: COVID-19 обнаружили у учеников. Всего коронавирус диагностировали у 179 школьников и 97 учителей.

Вместе с тем, несмотря на то, что с 14 сентября Киев попал в оранжевую карантинную зону, остальные школы продолжают работать в привычном оффлайн формате по уже разработанным регламентам.