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В Киеве усиливают карантинные ограничения: транспорт, хостелы и мероприятия

Сегодня, 14:10 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности. Поэтому, по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в столице снова введут ряд ограничений. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Новости, к сожалению, - неутешительны. Киев попал в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям», - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что вхождение в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

  • Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек. - Один человек на 10 кв. метров площади здания.
  • Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме отелей.
  • Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.
  • Проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента.
  • Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв. м. помещения.
  • Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде.

Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

«Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, - сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные заведения. Полиция, получает данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции. Как того требует законодательство », - подчеркнул Виталий Кличко.


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В Киеве усиливают карантинные ограничения: транспорт, хостелы и мероприятия