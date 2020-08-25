В Киеве на Оболони мужчину расстреляли из травматического оружия

Событие произошло в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Оболонском. В результате конфликта пострадавшего с огнестрельным ранением доставлен в больничное учреждение. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства.

Информация о стрельбе одном из ТРЦ на Оболонском проспекте в киевскую полицию поступила 10 сентября в 18:15.

Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставлен в больничное учреждение. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.