В одесском порту Южный обнаружили груз кокаина на $17 млн

Контейнер с бананами прибыл в порт «Южный» с Латинской Америки в адрес украинской компании.

Во время сканирования между ящиками с бананами и дверью контейнера было обнаружено нехарактерное для данного груза вложение.

Раскрыв контейнер, таможенники и пограничники заметили два мешка, в которых находилось 100 пакетов черного и светло-коричневого цвета общим весом около 112 кг.

Некоторые из них имели маркировку с надписью «HOLLY». Экспресс-анализ наркотических веществ «MMC International B.V» дал положительный результат на кокаин. Стоимость на теневом рынке такой партии наркотика — более $17 млн.

Служебная собака таможенников Бакс тоже сработала на указанное вещество.

По факту незаконного перемещения кокаина с сокрытием от таможенного контроля составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.