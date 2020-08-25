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В Киеве ГБР задержало полицейского с 40 граммами кокаина

Сегодня, 12:00 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении инспектору следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева в сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Во время досудебного расследования правоохранителями задокументировано 3 факта сбыта инспектором «амфетамина» и «МDМА» (более известный как «экстази») на общую сумму 28 000 гривень.

3 сентября 2020 года, после очередного сбыта наркотического средства, полицейского задержали и изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, по словам задержанного являющегося наркотическим средством - кокаином, а также 70 000 гривень полученные за него.

В ходе обысков в автомобиле, по месту жительства и работы фигуранта, а также других лиц, вероятно причастных к указанному правонарушению, было обнаружено огнестрельное оружие, боевые патроны, порошкообразное вещество в пакете, таблетки, похожие на психотропное вещество «МDМА», и пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1 млн 59 тыс гривень залога.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.


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В Киеве ГБР задержало полицейского с 40 граммами кокаина » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня