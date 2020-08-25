В Киеве 106 домов получат 70% финансирования на энергомодернизацию

Конкурсная комиссия городской программы софинансирования энергоэффективных проектов «70/30» выбрала на этот год дополнительно шесть победителей. Всего в 2020 году финансирование должны получить 106 жилых домов, в которых проведут работы по энергомодернизации.

Об этом сообщил заместитель директора КП «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях» Вячеслав Хмара.

По его словам, в результате проведения открытых электронных торгов предприятию удалось сэкономить 10,5 млн гривень средств бюджета города, предусмотренных Департаментом ЖКИ для реализации энергоэффективных мероприятий в 2020 году. Благодаря этому КП «ГВС» совместно с Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры вынесли на рассмотрение комиссии включение в перечень победителей еще шесть проектов.

Комиссия в своем выборе руководствовалась общим рейтингом конкурсных предложений, где ключевым показателем является объемы снижения энергопотребления в доме и экономия для его жителей, а также наличие у участников готовой проектно документации и положительного экспертного заключения.