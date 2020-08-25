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В Одессе заболевшим COVID-19 медикам выплатят одноразовую помощь

Сегодня, 11:36 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 4 сентября 2020 департаментом финансов Одесского городского совета перечислено 500 тыс. гривень одноразовой помощи 40 медицинским работникам, заболевших COVID-19, а также одной семье умершего от COVID-19 медработника.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Выплата единовременного пособия предусмотрена Городской целевой программой предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы.

Финансовая поддержка в размере 10 000 гривень предусмотрена медицинским работникам (независимо от их регистрации), которые работают в медицинских учреждениях расположенных на территории города Одессы и заболели COVID-19, и семьям медицинских работников, которые умерли от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом в размере 100 000 грн (одному из членов семьи).


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