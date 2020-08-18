В Киеве избили народного депутата

Сегодня утром, 2 сентября, на улице Богдана Хмельницкого в Киеве избили ранее исключенного из Слуги народа народного депутата Антона Полякова. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, у Полякова с «обидчиком» произошла бытовая ссора.

В полиции Киева заявили, что утром к ним поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи нардепу. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Со слов потерпевшего установлено, что в 04:30 около одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения», — заявили в полиции, уточнив, что потерпевший самостоятельно обратился в травмпункт.