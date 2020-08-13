В Житомирской области пытались взорвать поезд с топливом

В Житомирской области пытались взорвать поезд с топливомВчера, 21:38
В Житомирской области во время движения товарного состава с топливом из Беларуси неизвестные подорвали железнодорожные пути.
Как сообщает пресс-служба СБУ, взрыв осуществлен под поездом сообщением «Барбары — Коростень» на перегоне «Сокорики-Бехи».
В результате взрыва деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Состав транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом.
На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа СБУ и полиции, а также сотрудники взрыво-технической службы.
Открыто производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) УК.
СБУ просит всех возможных свидетелей теракта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию.