В Одессе боевики напали на марш «Прайд 2020»

30 августа в Одессе агрессивно настроенные боевики под флагами организации «Традиция и порядок» совершили нападение на мирную демонстрацию «Одесса Прайд 2020».

Нападавшие использовали перцевые баллончики, забрасывали демонстрантов зеленкой и яйцами.

Организаторы «Одесса Прайд 2020» и пострадавшие участники мирной акции обратились в общественную приемную УХСПЧ в Одессе за правовой помощью.

Протест очередному применению насилия в отношении ЛГБТ-активистов со стороны радикально настроенных организаций уже выразили в Украинской хельсинской группе. Также посольства Швейцарии и Великобритании призвали расследовать нападение на мирные марши.

Как сообщили в пресс-службе Одесской полиции, представители псевдо-патриотической организации в толпе распылили газ. В результате неправомерных действий боевиков в медицинское учреждение доставили двух полицейских.

Сейчас у всех правонарушителей в территориальном отделе полиции отбирают объяснения. В отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Примечательно, что полицейские возбуждают дела только в отношении нападения на своих сотрудников. Но не за нападение на мирных демонстрантов.