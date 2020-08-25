В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение

В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение25-08-2020, 11:12
Над Киевом — грозовой фронт и объявлен желтый уровень опасности.
На 25 августа синоптики прогнозируют ливни в течение дня и ночью.
Как сообщили в «Киевавтодоре», гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.
В случае выявления мест подтоплений киевлян просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую по телефону: 284-74-19