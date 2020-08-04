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Нацполиция взяла ситуацию с реестрами избирателей Одесской области под свой контроль

Сегодня, 08:01 citynews.net.ua | Напечатать

В ходе встречи с Председателем Центральной избирательной комиссии министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил: «Эти факты на контроле Национальной полиции, которая будет принимать соответствующие меры реагирования. Мы не должны допустить, чтобы они стали массовыми могли повлиять на демократическое волеизъявление», — сообщает пресс-служба ЦИК.

В Лиманском районе Одесской области в Фонтанском сельсовете в списке избирателей зарегистрировано уже около 800 так называемых политических «туристов». Об этом говорится в расследовании журналистов телекомпании «Южная волна».

«300 фонтанцев» такой мэм появился в Лиманском районе, как только в реестре избирателей появились 300 «новых» жителей Фонтанки.

По этому поводу уже ведутся следственные действия, которые проводят работники столичного Главка. Эту информацию подтвердили в Фонтанском сельсовете. Допрошены и «туристы», и организаторы «карусели».

Но тем временем, за 12 дней августа на улице Греческой в той же Фонтанке оказались зарегистрированы еще 500 человек.

К примеру, на Греческой, 2 в квартире 183 регистрируются 22 избирателя, в квартире 184 — 32, в квартире 185 — 34. А в 44-й квартире аж — 43!

Глава Лиманского райсовета Василий Примак говорит, что у него был разговор по этому поводу в СБУ.

«Это прерогатива правоохранительных органов. Я к реестру избирателей отношения не имею, не то что я хочу отгородиться. Но такие цифры по Фонтанке считаю фантастикой», — говорит он.

Наталья Мишина — глава сельсовета Фонтаснкого сельсовета тоже не понимает, что это — люди стали жить общинами в квартирах, или имеет место быть предвыборная фальсификация.

«В домах и квартирах появляется по 50 по 70 до 100 людей одновременно», — говорит она.

Наталья Свищ — специалист по регистрации физлиц сельсовета говорит, что зарегистрированных 500 новых жителей Фонтанки быть не может.

«На 12 августа у нас зарегистрировалось 13 избирателей, 7 из них просто переселились с одной улицы на другую», — сказала она.

Журналисты «Южной волны» даже решили провести эксперимент. Активисты пришли в офис организации «Спильни ришення», которая находится рядом с офисом «Слуги народа». Эта организация предлагает свои услуги тем, кто хочет проголосовать, но не имеет прописки.

Для внесения данных в реестр даже заявления не просили написать.

«Сделали копию паспорта, кода и все. И сказали — придет смс. При этом даже номер телефона не узнали», — рассказала активистка.

4 августа Центральная избирательная комиссия обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки соблюдения требований законодательства при подаче в органы ведения Государственного реестра избирателей обращений относительно изменения избирательных адресов граждан на адрес фактического проживания, принадлежащих территориям Каролино-Бугазской сельской (Белгород-Днестровский район), Таировской поселковой и Фонтанской сельской (Одесский район) территориальных громад Одесской области.

Министерство внутренних дел отреагировало должным образом и активно взялось за решение проблемы, считая задачу чрезвычайно важной и необходимой. Ведь именно сотрудничество и координация усилий крайне необходимы для устранения попыток незаконно повлиять на ход избирательного процесса.

На встрече во вторник с Председателем Центральной избирательной комиссии министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил: «Эти факты на контроле Национальной полиции, которая будет принимать соответствующие меры реагирования. Мы не должны допустить, чтобы они (эти факты — ред.) стали массовыми, могли повлиять на демократическое волеизъявление украинцев. МВД готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по самым высоким стандартам. Мы имеем соответствующий опыт предыдущих лет, когда работа правоохранителей во время избирательного процесса была оценена достаточно высоко, а сам процесс выборов получил самые высокие оценки европейского сообщества — с точки зрения соблюдения всех демократических стандартов „.

Председатель ЦИК Олег Диденко неоднократно подчеркивал, что в законодательстве четко сказано, что избирательный адрес можно определить только по фактическому месту проживания, а не произвольно. И за подачу ложных сведений в орган ведения Реестра предусматривается уголовная ответственность: ‚Для нас важно, чтобы отдельные случаи злоупотреблений не подорвали доверие к процедуре изменения избирательного адреса в целом. Мы призываем ответственно относиться к реализации своих избирательных прав, не злоупотреблять ими, поскольку это может иметь негативные последствия ‚.

На встрече также были представители Национальной полиции Украины, Офиса Президента и Гражданской сети ОПОРА. Кроме прочего, речь шла о надлежащем обеспечении правопорядка в ходе избирательного процесса, о совершенствовании избирательного законодательства. По словам Ольги Айвазовской, уточнения требует статья Уголовного кодекса в части предоставления недостоверных сведений в Государственный реестр избирателей. Соответствующие изменения будут предложены на рассмотрение во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа.


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