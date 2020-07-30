В Харькове с 17 августа, усилили карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.

Такое решение было принято на заседании Городской комиссии по обеспечению противоэпидемических мероприятий, определенных для «желтого» уровня эпидемической опасности на территории города Харькова.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, с 31 июля по 13 августа в Харькове выявлен 1561 случай заболевания коронавирусом, что составляет 82,9% от случаев, зарегистрированных в Харьковской области. Показатель на 100 тыс. населения фактически составил 109,43. На рост заболеваемости повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина, включая масочный режим, социальное дистанцирование, а также увеличение миграционных процессов и количества обследований.

Что запретили делать в Харькове из-за усиления карантина:

посещать учреждения социальной защиты, где находятся граждане пожилого возраста;

работа хостелов;

работа развлекательных заведений и заведений общественного питания после 24:00 и до 7:00;

проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;

работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 кв. м и тому подобное.

Ограничения будут действовать до просмотра эпидемической обстановки в Харькове.