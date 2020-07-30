«Минай» и «Ингулец» из 1 лиги перешли в украинскую Премьер-лигу

В заключительном туре сезона 2019-2020 годов «Первой лиги» Украины по футболу «Минай» дома принимал луцкую «Волынь» — 1:0. Автором гола на 30 минуте стал полузащитник Андрей Ткачук.

ФК «Ингулец» в гостях сыграл с ничейным результатом против ФК «Балканы» — 1:1. «Агробизнес» нанес поражение ФК «Оболонь-Бровар» — 2:0.

Таким образом, «Минай» набрал 62 очка и стал триумфатором «Первой лиги». «Ингулец» и «Агробизнес» набрали по 60 очков — благодаря дополнительным показателям «Ингулец» стал вторым и вышел в элиту украинского футбола вместе с «Минаем».

Футбольный клуб «Минай» - украинский футбольный клуб из одноименного села Закарпатской области, основанный в 2015 году.

Футбольный клуб «Ингулец» - профессиональный футбольный клуб, представляющий пгт Петрово Кировоградской области. Основан в 2013 году. С сезона 2016/17 выступает в Первой лиге чемпионата Украины.

Второй претендент на путевку в элиту — «Рух», легко победил «Авангард» — 4:0. Окончательное распределение мест в турнирной таблице определится после вердикта КДК УАФ по перенесенному матчу 22-го тура «Рух» — «Металлург».