В Киеве будут перекрывать улицы для съемок фильма с Ван Даммом

В августе на ряде столичных улиц ограничивать движение в связи со съемками художественного фильма «The Last Mercenary» с участием актера Жан-Клода Ван Дама производства компании NETFLIX. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1168.

В частности, в связи со съемками перекрывать или ограничивать движение:

14 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улице;

17 августа по 05:00 до 18:00:

на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улице.

17 августа по 14:00 до 21:30:

на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улице.

18 августа с 05:00 до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

25 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улице.

Как говорится в распоряжении, съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.