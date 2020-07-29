В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы

В Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа 2020 у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

Как сообщили в Центре Громадського здоровья, только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины метдом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы

Специалисты областного лабораторного центра и Держпродспоживслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведения полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

Сибирская язва не передается от человека к человеку.

Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, и через укусы кровососущих насекомых.

Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.