В Одессе потребовали убрать кондиционеры со зданий в историческом центре

В Одессе проводятся ремонтно-реставрационные работы фасадов и кровель зданий-памятников культурного наследия в историческом центре города согласно Городской комплексной программой сохранения и развития исторического центра города Одессы на 2019–2021 годы.

Как сообщили в Одесском городском совете, после завершения работ на фасадной части зданий не предусмотрено наличие каких-либо посторонних устройств. В связи с этим владельцев фасадных квартир и нежилых помещений призывают добровольно демонтировать установленные кондиционеры и перенести их на дворовые фасады, чердаки или балконы.

Управлением по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета подрядной организации, выполнявшей ремонтно-реставрационные работы, было издано распоряжение о демонтаже внешних блоков кондиционеров (а также кронштейнов, трубок и т. Д.) С главного фасада здания-памятника на ул . Ришельевской, 16 угол ул. Бунина, 20.

5 августа 2020 во исполнение этого распоряжения подрядной организацией в присутствии представителей городского совета была демонтирована часть кондиционеров и технических сетей с верхних этажей, которые портили общий вид фасадов. Часть кондиционеров жильцы дома пообещали самостоятельно демонтировать в течение 10-15 дней.

В случае невыполнения взятых обязательств управлением будут подготовлены распоряжения о демонтаже по каждому из фасадных кондиционеров указанного здания-памятника.

Следующим шагом станет составление протоколов об административном правонарушении с наложением штрафа в 1700 грн. Также управление рассматривает перспективу судебных исков к тем владельцам кондиционеров, которые отказываются их демонтировать по требованию городских властей.

Аналогичные меры планируется принять к владельцам квартир и нежилых помещений в домах-памятниках, которые были реставрированы согласно Городской комплексной программы в текущем году по адресам: ул. Гоголя, 5, ул. Гоголя, 7 ул. Гоголя, 9; ул. Ланжероновская, 24 А.