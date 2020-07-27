В Харькове переименовали станцию метро «Московский проспект»

В Харькове станция метро «Московский проспект» получила новое название и была переименована в «Турбоатом».

Станцию переименовали во исполнение решения № 1812/19 «О переименовании станции метрополитена» Харьковского городского совета от 16 октября 2019 года. Ее переименовали с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды

»Уважаемые харьковчане и гости города! Информируем, что завершены основные работы по переименованию станции метрополитена «Московский проспект» в станцию «Турбоатом», — сказано в сообщениипресс-службы метрополитена города Харькова.