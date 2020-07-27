Экс-нардепа Александра Шепелева приговорили к 7 годам лишения свободы за взятку и побег

Деснянский районный суд Киева приговорил бывшего народного депутата Александра Шепелева к 7 годам лишения свободы за дачу взятки и побег из-под стражи 6 лет назад.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, приговором Деснянского районного суда города Киева за поддержание публичного обвинения прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора народного депутата Верховной рады Украины V и VI созывов признали виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и побегу из-под стражи (ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 УК Украины) и приговорели к 7 годам лишения свободы со штрафом 8500 грн с конфискацией всего имущества.

Следствием установлено, что обвиняемый, удерживаясь на основании соответствующих постановлений следственных судей под стражей, с целью побега дважды в течение июня-июля 2014 года дал взятку инспектору Киевского следственного изолятора, который исполнял обязанности начальника караула, за беспрепятственное пользование мобильным телефоном и создание таким образом условий для побега. Затем, действуя по предварительному сговору с другими лицами, в том числе конвоирами СИЗО, он бежал из Киевской городской больницы скорой медицинской помощи.

Сообщается, что сейчас бывший народный депутат находится под стражей, прокурорами поддерживается обвинение в судах еще в ряде уголовных производств в отношении бывшего народного депутата по фактам организации умышленных убийств, организации вооруженной банды, завладении государственными средствами, покушении на убийство свидетеля обвинения, организации фальсификации уголовных дел.