В Одессе кинули 2 гранаты в автомобиль руководителя «Международной антикоррупционной ассамблеи»

В Одессе было совершено нападение на руководителя местного подразделения общественной организации «Международная антикоррупционная ассамблея» и ексдепутата Килийского районного совета Анатолия Коломийца.

Сейчас правоохранители проводят расследование всех обстоятельств происшествия и установления личностей нападавших.

Как сообщается, инцидент произошел 3 августа около 22:00, на автостоянке в переулке Высокий. По предварительной информации правоохранителей, двое неизвестных бросили в сторону Коломийца две гранаты, когда тот садился в машину. В результате взрыва активист не пострадал, однако повреждения получил его автомобиль Audi.

Сам же активист рассказал журналистам, что сначала правоохранители открыли производство по факту хулиганства - по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Впрочем, с этой квалификацией он не согласен.

«Бросают две гранаты, я выхожу, стреляю, они убегают. На дороге нашли еще одну гранату. Хулиганские действия - когда петарды в окно соседа бросают, а когда две гранаты - это не хулиганка. Я связываю нападение на себя с аграрным рейдерством. В этом году мой пик деятельности, куча уголовных дел открыто, куча судебных процессов », - сказал Коломиец.

По словам активиста, нападающих еще не нашли.

Правоохранители сообщили, что во время детального осмотра места происшествия обнаружили две воронки, образовавшиеся в результате взрывов гранат РГД-5. Полицейские изъяли их фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала. Для проведения дальнейших исследований изъято направили на экспертизу.

Сейчас событие квалифицировано как покушение на убийство. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств происшествия и установления личностей нападавших в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.