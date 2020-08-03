В Киеве мужчина захватил помещение банка в бизнес-центре Леонардо - угрожает взрывчаткой

В Киеве мужчина захватил помещение банка в бизнес-центре Леонардо - угрожает взрывчаткой3-08-2020, 13:27
В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение Универсал Банк в бизнес-центре Леонардо и угрожает взрывчаткой. Об этом сообщил Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.
По его словам 3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Геращенко рассказал, что работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
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