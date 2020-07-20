ОТГ, туризм и «Большая стройка»: губернатор Куцый посетил Овидиопольский район

Глава Одесской ОГА Максим Куцый в рамках рабочей поездки посетил экономический центр Одесской области — Овидиопольский район, который славится своими живописными пляжами, производством зеленой энергетики и крупнейшим промтоварным рынком в Европе.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

В пгт Овидиополь губернатор встретился с жителями и обсудил с ними самые горячие вопросы.

«Сразу на месте находили пути решения сложных моментов. Для этого вместе с нами в поселок приехали руководители правоохранительных органов области, ДСНС и профильных департаментов ОГА», — пишет Куцый.

По его словам, больше всего людей интересовало обсуждение конфигураций ОТГ.

«Район состоит из семи территориальных общин, некоторые из которых сформированы давно — например, Авангардовская объединенная территориальная громада. Другие появились недавно благодаря поддержке и консультациям ОГА.

Одна из них — Каролино-Бугазская. Местные жители хотят стабильного развития для своих громад. Отметил, что благодаря реформе децентрализации, ОТГ будут иметь качественные административные, социальные и коммунальные услуги. В то же время, кроме возможностей, люди получат больше ответственности на местах», — написал глава Одесской ОГА.

Он также отметил, что важной темой для местных жителей является развитие туризма.

«В районе неподалеку песчаных пляжей находятся базы отдыха и туристско-оздоровительные комплексы. Также в поселке Таирово располагается научный центр «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова. Учреждению уже 115 лет! Сегодня там находятся винные подвалы и уникальные коллекции вин с дегустационным залом. Сам же Овидиополь стоит на берегу живописного Днестровского лимана. Популяризация этого края сделает его не менее привлекательным, чем курорты Бессарабии», — считает Куцый.

Губернатор убежден, что район имеет большой спортивный потенциал, который обязательно будет реализован.

«Это касается и водно-гребной базы в Прилиманском и комплекса стендовой стрельбы в Новой Долине. С решением всех юридических вопросов и ростом объемов финансирования базы снова смогут стать спортивными магнитами Одесской области», — написал он.

Куцый считает, что инфраструктура района развивается. Сегодня здесь реализуются сразу 3 объекта президентской программы «Большая стройка», которая реализуется на деньги налогоплательщиков.

«Это детский сад и школа в Авангарде, а также детский сад в Овидиополе. Работы на последнем объекте проверил лично. Также в рамках программы в районе строится дорога Т-16-47 / Н-33 / — Каролино-Бугаз — Грибовка — Санжейка», — сказал он.

По мнению Куцего, Овидиопольский район находится на передовой развития альтернативной энергетики в регионе.

«Здесь расположены ветряные парки, которые делают большой вклад в развитие украинской энергетики и обеспечивают рабочими местами жителей района», — написал глава ОГА.

Максим Куцый поблагодарил жителей Овидиопольского района за активную позицию и откровенный разговор.

«Все вопросы взяты под контроль и будут решены в ближайшее время. Меняем Одесскую область вместе!», — заключил он.

«Мы в целом неплохо справляемся, на фоне тех проблем в государстве, которые вызваны кризисом коронавирусной инфекции, и о состоянии дел с решением этой проблемы я также информировал сегодня губернатора», — сообщил нам в комментарии по итогам сельский голова Каролино — Бугаза Андрей Апанасенко. «Отмеченные председателем облгосадминистрации участки трассы Н- 33, те, которые относятся к сфере ответственности нашей громады мы в целом «закрываем» успешно, есть ряд деталей, о которых я также информировал главу области, мы над ними работаем», — отметил Андрей Апанасенко.

Напомним, в Каролино-Бугазе на днях началась реализация долгожданного для громады проекта сельской амбулатории. На подходе-начало стройки детского садика для мам и малышей громады в рамках государственно — частного партнерства с компанией «Балкан Плюс».