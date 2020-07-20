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В Киеве задержали лже-минера из-за которого эвакуировали станцию метро Вокзальная

Вчера, 16:13 citynews.net.ua | Напечатать

Следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве задержан злоумышленник, совершивший заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва.

29 июля 2020 года неизвестный мужчина сообщил по спецлинии «102» о подготовке взрыва на станции метро «Вокзальная» КП «Киевский метрополитен».

Для проверки указанного сообщения станция ​​метро «Вокзальная» была закрыта на вход и выход, эвакуированы более 300 пассажиров, метропоезда проследовали станцию ​​без остановки. Обзор станции метрополитена осуществлялся кинологами с привлечением служебных собак, экспертами взрывотехнических экспертиз НИЭКЦ ГУНП в Киеве. По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

Сейчас 29-летний житель столицы, оставивший ложное сообщение, установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.


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