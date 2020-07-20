Война за воду: почему стоит ожидать продолжения российского вторжения и что может сделать Украина

В России президентским указом № 430 от 29.06.2020 объявлен призыв лиц из запаса на военные сборы. Впервые за много лет данный указ не устанавливает срока продления призыва. Украинские и международные эксперты и аналитики утверждают, что это может свидетельствовать о подготовке российских войск к масштабному наступлению на южные регионы Украины с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом для обеспечения Крыма водой. Они также отмечают, что пандемия коронавируса, падение рейтинга Путина и засуха в Крыму могут сделать такое развитие событий реальным уже этой осенью.

Об этом шел разговор во время дискуссии в Украинском кризисном центре.

Какая вероятность продолжения российского вторжения на украинские территории и почему оно возможно именно этой осенью? Что может сделать Украина для того, чтобы защититься? Какова роль международного сообщества в предупреждении трагического развития событий?

Это еще ряд вопросов, на которые получили ответы участники публичной дискуссии в вопросе войны за воду с экспертами и международными партнерами.

Действительно возможна эскалация конфликта и что мы можем сделать?

«То военное положение, которое сейчас есть в Украине, имеет перманентный характер. С такого характера оно может обостриться в другой в любую минуту. Основное направление деятельности генерального штаба и наших защитников должно быть направлено на разведывательную деятельность. Чтобы понимать, что противник планирует в своей дальнейшей деятельности. Думаю, что РФ не будет придерживаться той ситуации, которая есть сейчас, а будет пытаться выходить на границы Донецкой и Луганской областей, а также укреплять свои позиции в Крыму», - рассказывает Арчил Цинцадзе, военный эксперт.

Генеральный штаб занимается военным планированием развития различных событий. Если есть возможность, то разведка предоставляет оперативные данные, чтобы понимать, какие признаки обострения конфликта и в каком направлении. Развитие событий может быть в любом направлении.

Арчил Цинцадзе отметил основные шаги для защиты и превенции. Работа по защите должна проводиться уже. Должна проводиться дипломатическая работа, красные линии, благодаря которым общество будет принимать решение. Должны быть разработаны такие же сценарии ответа со стороны Украины.

Эскендер Бариев, из крымско-татарского ресурсного центра, рассказал о том, что угроза агрессии РФ по отношению к Украине существовала с начала провозглашения независимости Украины. Если проанализировать всю историю, то угроза была еще в 1994 году. Отсрочила эти события война на Кавказе. Далее, в 2003 году РФ публично демонстрировала, что имеет претензии на Крым. В 2014 году были следующие процессы. Необходимо учитывать и анализировать предисловия, которые создает РФ. Что дает некоторые обоснования, почему они сделали определенные действия. Также господин Ескендер рассказал, что еще одними из предпосылок были экономика и политическая обстановка.

Каким путем должна идти Украина, чтобы защититься?

«Тех ресурсов воды для мирного населения достаточно. Несмотря на то, что РФ использует пресную воду для вооруженных сил РФ на оккупированных территориях. Но фактически РФ проводит гуманитарную дискриминацию», - отмечает Ескендер Бариев, крымско-татарский ресурсный центр.

Также господин Ескендер поделился, каким образом Украина должна готовиться к угрозам и усиливать направления:

Усиливать возможности сдерживания нападения с стороны РФ. Учитывая те войска, которые находятся на территории Крыма и оккупированных территорий на востоке.

Координировать деятельность между всеми системами центральной власти. Учитывая то, что власть в государстве нестабильна.

Привлекая внимание международного общества и экспертов, мы привлекаем внимание к тому, чтобы были проведены своевременные предупредительные меры в виде усиленной санкционной политики, усиление украинской армии и Украины. Чтобы западные партнеры понимали, если начнется эскалация конфликта, то проблема беженцев из Украины будет более дорогой для Запада, чем своевременное оказание помощи.

Необходимо усилить контроль над дамбой. Должна быть четкая консолидация всех сторон: общество, правозащитный сектор, исполнительная власть и бизнес. Чтобы защитить нас от агрессии, которая может усилиться, ведь есть все предпосылки для этого.

«Существует информационный трек, что раскручивают панику и нагнетание обстановки нападения РФ. На самом деле, это не паника, а констатация факта. Если мы посмотрим на то, что 17 июля, Вооруженные силы РФ западные и южные военные округа подняты по тревоге, и сейчас, около 150 тыс личного состава, сотни самолетов и т.д., отрабатывается задача по отработке определенных элементов наступательных операций. Очевидно, что это идет подготовка к стратегическому командному обучению, кульминация которого состоится в сентябре. За последние годы, после начала агрессии против Украины Россия создала достаточные силы, чтобы провести в любую минуту наступательную операцию. Россия создала первую танковую армию, с нуля - двадцатую армию и новую восьмую армию вокруг Украины. Этих объединений достаточно, чтобы провести наступательную операцию по нескольким оперативным направлениям и добиться успеха», - добавляет Михаил Самусь, заместитель директора по международным вопросам, Центр исследований армии, конверсии и разоружения.

Если Россия будет проводить операцию с водой, это будет информационно-психологическая фаза, радио-электронная фаза, ракетная, которая будет предназначена для уничтожения системы управления разведки обстановки, и только потом возможные элементы наземной фазы.

Беспокойство вызывает состояние военно-морских сил Украины, состояние системы военно-морской обороны. Если взять некоторое соотношение сил, то оно не в нашу пользу. Соотношение по ракетному оружию: у нас 0 ракет на флоте, а у россиян около 200; подводные лодки: 0: 7. Если у нас будет соотношение 100: 200, то Россия не нападет.

К сожалению, наши союзники по НАТО еще не выработали собственной стратегии противодействия России по Черному морю. Нужно перестать заниматься имитацией и перейти к конкретным решениям.

Какая вероятность продолжения российского вторжения на украинские территории и почему оно возможно именно этой осенью?

«Понимание уровня угрозы и опасности, предусматривает реализацию мероприятий, чтобы нейтрализовать, локализовать и ликвидировать эти угрозы. Поверхностное отношение к экспертам в этой области. География в политике играет исключительную роль. Еще много лет назад, если Россия не имела власти над какой территорией, то она обязательно должна ее оккупировать. Поэтому будет продолжаться дезинформация, ползучая аннексия Черного и Азовского морей. Все это должно четко отслеживаться, чтобы разоблачить замысел противоборствующей стороны», - делится Игорь Кабаненко, украинский военный моряк, адмирал Военно-Морских Сил ВС Украины.

Необходимо всего несколько часов, чтобы захватить Змеиной остров

Андрей Клименко, главный редактор издания «Черноморские новости», руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" отметил: «Главная угроза у нас теперь не с суши, а с моря. Надо действовать адекватно и понимать реальную ситуацию. Российский режим перешел из фазы авторитарной демократии к персональной диктатуре. Эта диктатура копирует сталинский советский союз с точностью до 99%. Недавний пример - заявление об оккупации Балтийских стран. Но у этого режима слишком мало времени. Нефть и газ упали, пандемия уменьшает количество денег, которые они могут направить на захватнические цели».

Также спикер вспомнил о том, что Керченский мост кардинально изменил логистику. А 08.08.08 года, нападение на Грузию началось, как часть учений «Кавказ-2008».

В январе, группой морских экспертов, была создана Морская экспертная платформа. За эти 8 месяцев мы выступали в Европейском парламенте и привлекали внимание к тому, чтобы Черное море было в центре, а не в углу на карте.

Пандемия оказала большое влияние на механизмы оперативного решения проблем. Чередование кораблей НАТО в 3 раза уменьшилось по сравнению с 2019 годом. А со стороны России - наоборот увеличилось.

Андрей Клименко советует сделать следующие шаги в направлении безопасности:

1. Необходимо немедленно создать Морской координационный центр. Более 10 ведомств занимаются морскими проблемами.

2. В Черном море ежедневно должны быть корабли от НАТО.

3. Закрыть тему Змеиного острова.