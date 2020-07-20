В Одессе прокуратура просит пострадавших арендаторов рынка «7 километр» прийти в суд

В Одессе прокуратура просит пострадавших арендаторов рынка «7 километр» прийти в судВчера, 12:50
Военная прокуратура обратилась к промрынку «7 километр» с просьбой проинформировать пострадавших арендаторов о судах.
Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона обратилась к администрации рынка «7 километр» с просьбой проинформировать пострадавших арендаторов улицы Розовая о необходимости прибытия на судебные заседания.
Об этом сообщается на сайте предприятия.
Речь идет о ряде уголовных дел, которые сейчас рассматриваются в суде по торговым местам Минобороны.
Даты судебных заседаний и перечень пострадавших указаны в документе обращения: