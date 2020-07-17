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В Запорожье судья отпустил убившего ветерана АТО преступника под залог в 40 тыс гривень

Вчера, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

Старший солдат полка «Азов» Олег Черевко, которого жестоко избили в Запорожье, скончался в больнице. Военный умер от полученных травм.

Как сообщили в полку «Азов», военный служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет, родом из Запорожья.

Нападение на ветерана призошло 21 июля, когда ранее судимый мужчина избил бойца батальона «Азов» Олега Черевко за то, что тот заступился за девушек.

В полицию сообщение из больницы о поступлении к ним местного жителя 1991 года пришло примерно в 23:55.

Как удалось выяснить полиции, АТОшник сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. Ему это не понравилось, и он нанес потерпевшему несколько ударов по голове, а сам скрылся.

Полиция просмотрела камеры видеонаблюдения и нашла хулигана 1991 года рождения и задержала его.

25 июля подозреваемого в нападении на военнослужащего «Азова» в Запорожье отпустили под залог в размере 40 тысяч гривен. 


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