Захват заложников в Луцке: Ждут Авакова

Сегодня в Луцке неизвестный террорист (по информации из соцсетей - житель Львова) захватил автобус с заложниками. В настоящее время автобус находится на центральной площади города и оцеплен полицией.

В настоящее время ничего не происходит, но около 30 минут назад был слышен звук, похожий на одиночный выстрел.

Требования террориста противоречивы. Насколько известно со страницы в соцсетях - главное его желание состоит в получении признания от руководства Украины в том, что государство является главным террористом.

Правоохранители перекрыли грузовиками все выезды с площади.

О состоянии заложников ничего не известно.