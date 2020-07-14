Захват заложников в Луцке: Ждут Авакова

Захват заложников в Луцке: Ждут АваковаСегодня, 13:34
Сегодня в Луцке неизвестный террорист (по информации из соцсетей - житель Львова) захватил автобус с заложниками. В настоящее время автобус находится на центральной площади города и оцеплен полицией.
В настоящее время ничего не происходит, но около 30 минут назад был слышен звук, похожий на одиночный выстрел.
Требования террориста противоречивы. Насколько известно со страницы в соцсетях - главное его желание состоит в получении признания от руководства Украины в том, что государство является главным террористом.
Правоохранители перекрыли грузовиками все выезды с площади.
О состоянии заложников ничего не известно.