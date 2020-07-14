В Луцке захватили заложников

В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе с заложниками. При себе он имеет оружие и взрывчатку. Количество заложников устанавливается.

Известно, что человек выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиками связываются по телефону. Как установили в полиции на своей странице в соцсетях человек постоянно пишет о дословно: "Недовольство системой в Украине".

Площадь окружили спецназовцы с автоматами. По словам пресс-секретаря правоохранителей Ольги Бузулук, людей просят соблюдать правила безопасности.

Сейчас центр города окружен спецназовцами. Движение транспорта запрещен. Территория огорожена лентой.