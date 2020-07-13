Россия продает в оккупированном Крыму поддельную «закарпатскую» воду

В оккупированной россиянами Ялте появилась поддельная минералка из Карпат «Поляна квасова».

Как пишут крымчане в соцсетях, даже на картинке нарисован гуцул с трембитой, уже не говоря о том что «Поляна квасова» известная лечебная украинская вода из Закарпатья.

Изготовитель поддельной воды — ООО"Источники Кавказа «Ставропольский край», город Лермонтов по заказу предприятия уполномоченного принимать претензии ООО «Тиана» Симферополь, ул. Монтажная. На такой же бутылке из стекла уже другая информация — источник «Нагутская».