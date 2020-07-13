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В Черном море стартовали международные учения «Си Бриз»

Вчера, 16:10 citynews.net.ua | Напечатать

В этом году из-за пандемии коронавируса международные учения серии «Си Бриз» ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия будут разворачиваться в акватории Черного моря без контакта личного состава.

- Участие 6-го флота Соединенных Штатов в этих многонациональных учениях раз подтверждает приверженность ВМС США в качестве наших союзников и партнеров по НАТО. Учения «Си Бриз» является реальной демонстрацией решимости США по коллективной защите Европы. Поэтому эти учения совместно с нашими партнерами проводятся в Черноморском регионе, - отметил командующий 6-го флота ВМС США вицеадмирал Юджин Блэк.

По словам командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, основное назначение «Си Бриза» - это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Поэтому главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам Альянса, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

По замыслу командования национального военного флота, один из инструментов учений серии «Си Бриза», который следует максимально эффективно использовать, - это переход ВМС Украины на стандарты НАТО. Иными словами, во время учений корабельно-катерные тактические группы украинских ВМС должны получить необходимый уровень совместимости, боевых и оперативных возможностей действовать во взаимодействии с кораблями Альянса.

Предполагается, что в процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу. Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне при переходах, отработают задачи операций по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя. Кроме того, выполнят задание по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры и хозяйственного комплекса.

Важным испытанием для военных моряков станет выполнение боевых упражнений артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведение учений по борьбе за живучесть и спасения экипажа корабля, потерпевшего бедствие на море.

Международные учения продлятся семь дней. В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа «Арли Бёрк» USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Всего в «Си Бриз-2020» планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. Всего в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.


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