Киевское «Динамо» уволило Михайличенко с поста главного тренера

Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Алексея Михайличенко и штаб его ассистентов.

Как сообщается на официальном сайте клуба, «Динамо» (Киев) выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергей Федорову и Михаилу Михайлову.

Получив команду по ходу сезона этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, «Динамо» выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В то же время, по мнению руководства клуба , текущий уровень игры команды не может удовлетворить многочисленную армию динамовских болельщиков, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень.

С этой целью подготовку к следующему сезону «Динамо» начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.