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С 24 по 30 июля состоятся показы лучших лент Одесского международного кинофестиваля

Вчера, 14:30 citynews.net.ua | Напечатать

С 24 по 30 июля 2020 в одесском Зеленом театре состоятся показы лучших лент Одесского международного кинофестиваля.

Как собщили в пресс-службе Одесского городского совета, все 7 фильмов в разные годы были показаны на Одесском международном кинофестивале в конкурсе или в внеконкурсных программах. Это — стопроцентные зрительские фавориты, призеры и признанные шедевры кино.

В программе:

  • 24.07 — «Боль и слава», режиссер Педро Альмодовар, 2019;
  • 25.07 — «Мои мысли тихие», режиссер Антонио Лукич, 2019;
  • 26.07 — «Горит, пылает, пылает», режиссер чане Баттон, в 2015 году;
  • 27.07 — «Виктория», режиссер Себастьян Шиппер, в 2015 году;
  • 28.07 — «Человек, который купил Луну», режиссер Паоло Зукко, 2018;
  • 29.07 — «Король бельгийцев», режиссеров Петера Бросенса и Джессики Хоуп Вудворт, 2016 год;
  • 30.07 — «Портрет девушки в огне», режиссер Селин Сьямма, 2019 год.

«Несмотря на то, что в этом году лето в Одессе пройдет без ОМКФ, мы решили объединиться с Зеленым театром и показать хиты нашего фестиваля. Зеленый театр всегда был душой Одесского международного кинофестиваля, ведь несколько лет подряд именно сюда спешили киноманы на вечерние показы под открытым небом. Мы рады, что удалось сохранить эту июльскую традицию», — отметила генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

«В этом году из-за пандемии Одесский международный кинофестиваль, к сожалению, были переведены в онлайн-формат, а его проведение запланировано на осень. Для того, чтобы дать возможность украинским киноманам почувствовать хотя бы часть легендарной фестивальной атмосферы и незабываемых кинопоказов, мы создали совместный проект. С 24 по 30 июля мы ждем в Зеленом театре не только одесситов, но и киноманов со всей страны», — рассказала Ольга Сидорушкина, куратор киносекции Зеленого театра.


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