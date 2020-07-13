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В Киеве полицейские задержали сумасшедшего, который «заминировал» школу и пытался взорвать дом

Вчера, 14:26 citynews.net.ua | Напечатать

На спецлинию 102 позвонил неизвестный с сообщением о том, что он якобы заложил взрывчатку в здании школы на улице Семашко. В адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа, спасатели, взрывотехники и кинолог со служебной собакой.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, при осмотре помещений и прилегающей к школе территории работники полиции никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили:

«После опроса свидетелей и очевидцев происшествия мы установили личность абонента сделал ложный вызов. Вместе с этим, к нам поступила информация о том, что после этого звонка мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом».

В доме на улице Доброхотова, где проживает правонарушитель, работники ДСНС и газовой службы отключили газ и совместно с полицейскими провели эвакуацию жителей подъезда. Оперативные работники в течение нескольких часов вели поиски злоумышленника, а когда разыскали, задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Следователи сообщили задержанному о подозрении и готовят ходатайство в суд для принятия решения о его принудительном лечении.


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В Киеве полицейские задержали сумасшедшего, который «заминировал» школу и пытался взорвать дом » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня