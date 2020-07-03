В Одессе возле танкера Delfi зафиксировано загрязнение моря нефтепродуктами, что превышает норму в 5 раз.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, возле танкера Delfi зафиксировано загрязнение нефтепродуктами: предельно допустимая концентрация превышена в 5 раз.

Вчера работники Госэкоинспекции, взяв пробы в воде вблизи затонувшего судна, обнаружили содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3.

Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, что визуально напоминает нефтепродукты и имеет характерный запах. Общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров.

Предварительная причина утечки — мощные порывы ветра, которые ослабили боновое крепление.

Чтобы загрязнение не распространялось дальше в море, инспекторы обработали поверхность моря 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение.