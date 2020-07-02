В Луцке с 16 июля восстановят полноценную работу кафе и рестораны

Во время внеочередной дистанционной 87-й сессии городского совета депутаты поддержали проект решения «О внесении изменений в решение городского совета от 29.05.2020 № 80 / 1» О внесении изменений в решение городского совета от 16.03.2020 № 72 / 4 О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19», согласно которому с 16 июля 2020 на территории Луцкого ОТГ заведениям общественного питания будет разрешено принимать посетителей не только на летних площадках и открытых террасах, но и внутри помещений.

Как пояснил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Юрий Кирилюк, в условиях карантина кафе и рестораны города имели возможность работать в режиме доставки или принимать посетителей только на летних площадках. Однако, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Луцке и обращениями представителей ресторанного бизнеса, с 16 июля 2020 разрешается возобновить полноценную работу заведений общественного питания, в частности размещать посетителей внутри помещений при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.

Необходимость принятия такого решения отметил и советник городского головы Игорь Полищук. По его словам, ресторанный бизнес во время карантина понесли огромные финансовые убытки. А открытие летних террас не разрешило этим заведениям работать на полную мощность.

Кроме этого, без заработка остались тысячи жителей города, они освобождаются и едут на работу за границу. «В городской совет обратились владельцы крупнейших сетей ресторанного хозяйства города с просьбой разрешить принимать посетителей в помещениях. Как видим, ситуация с заболеваемость на коронавирусной инфекции в городе улучшилась, поэтому, чтобы сохранить рабочие места, помочь восстановить бизнес и обеспечить наполнение бюджета, сегодня принимаем это решение», — акцентировал Игорь Полищук.