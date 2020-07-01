В Умани решили отменить паломничество хасидов в 2020 году

В этом году традиционного паломничества израильских хасидов в Умань не будет - эпидемия COVID-19 в Израиле и Украине сделала невозможным прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для празднования еврейского Нового года.

Такое решение принято участниками межведомственного совещания в помещении МИД Украины учитывая следующие факторы:

нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Государстве Израиль (относится к странам «красной зоны» из-за показателей заболеваемости COVID-19);

запрет проведения массовых мероприятий в Украине;

нагрузку на украинские медицинские учреждения;

необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан;

трудности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

Как сообщил мэр Умани Александр Цебрий, также в результате ряда переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран, израильская сторона с пониманием восприняла отмену международного паломничества в Умань в этом году.

По мнению Александра Цебия, попытки политизировать вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань, в частности карантин, подаются некоторыми организациями в качестве примера «антисемитизма». По его мнениж существует насущная необходимость выработки согласованной государственной позиции и соответствующего решения по организации нынешнего празднования Рош-аш-Шана иудейской общиной.