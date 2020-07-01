Кличко: На всех киевских пляжах показатели содержания кишечной палочки превышают норму

На всех столичных пляжах купаться пока не рекомендуется. В воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, прошедших в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки», - добавил мэр.

Он пояснил, что обычно после сильных осадков, во всех водоемах подобные показатели повышаются. Для возвращения к нормативными показателям нужно 3-4 дня.

«Новые пробы воды от специалистов Держпродспоживслужбы будут сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где - пока следует воздержаться от водных процедур», - сказал Виталий Кличко.