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В страшной аварии под Киевом погибли двое взрослых и двое детей

Вчера, 12:19 citynews.net.ua | Напечатать

В результате столкновения двух транспортных средств под Киевом погибли 4 человека, среди которых двое детей. Правоохранители задержали водителя-правонарушителя, по данному факту начато уголовное производство.
Вчера в 17:20 в киевскую полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, экипажи патрульной полиции и врачи.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с другим авто, двигавшемся в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хюндай». В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «Хюндай», среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
39-летнего водителя автомобиля «Мерседес» задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины этого смертельного ДТП.


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