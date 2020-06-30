В Киеве обманутые вкладчики банка Аркада квартир перекрывали мост Метро

В Киеве протестующие вкладчики перекрывали движение по мосту Метро с требованием достроить жилые комплексы от банка Аркада.

Как сообщили в полиции, протесты начались около 10 утра.

После приезда на место происшествия правоохранителей движение было разблокировано. Тем не менее между протестующими и полицией произошел конфликт, который перерос в потасовку. В результате этого были задержаны два человека.

Сейчас, движение на мосту восстановлено.

Но, как сообщили в полиции, правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.



