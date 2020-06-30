В Одессе ураган повалил 63 дерева и повредил линии электропередач

Сильный ветер стал причиной падения десятков деревьев, а также привел к обрывам контактных и электросетей.

Как сообщили в Одесском городском совете, 7 июля и в течение ночи 8 июля в различных районах города повалены 63 дерева.

Коммунальные службы и предприятия оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды.

По состоянию на 10:00 8 июля 42 дерева были распилены и вывезены, еще 21 в работе.

Кроме того, сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» ликвидировали 22 обрыва контактной сети. Сейчас городской электротранспорт работает в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, 8 июля в Одессе сохранится ветреная погода.

Одесская мэрия убедительно просит быть бдительными и по возможности не оставлять транспорт в непосредственной близости от деревьев.