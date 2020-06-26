В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты, похитили 2,5 миллиона гривен и завладели пистолетом охранника. В результате нападения ранены два человека, находившихся в авто.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области, около 10 часов 7 июля в полиции Полтавщины поступило сообщение, что вблизи села Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль"Газель«, который принадлежит Укрпочте, и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

В настоящее время полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.