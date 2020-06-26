Во Львовской области паводок угрожал прорвать дамбу в Самбоском районе и затопить 7 сел

Как сообщили в пресс службе ДСНС, во второй половине суток 5 июля на реке Стрвяж возле села Луки (Самборский р-н, Львовская область) наблюдалось формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны.

При этом существовала реальная угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных населенных пунктов в Самборском районе - села Бабино, Пыняны, Чернихив, Нижне, Остров, Луки, Хлопчици.

Сегодня вода в водоеме начала стремительно падать. Тем не менее мониторинговые группы спасателей работают на месте, но угроза прорыва дамбы уменьшается.

По состоянию на 6 июля на территории западных области остаются подтопленными 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области; 14 (было 7 тыс. 225) подвалов, 47 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков.

Разрушены 202,5 ​​км автодорог и 95 мостов.

Повреждено 549 км автодорог и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.