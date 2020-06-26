По легендарной игре Fallout снимут сериал

Компания Amazon объявил об экранизации культовой серии игр Fallout. Созданием телевизионной адаптации займется сценарист «Интерстеллара» Джонатан Нолан вместе с Лизой Джой.

Основная сценарий игры - поиск спасения для жителей различных анклавов, страдающих от нехватки ресурсов и чистой питьевой воды.

Действие Fallout происходит в далеком постапокалиптическом будущем, каким его представляли американцы в 1940-х годах. Войны за ресурсы закончились в 2077 году массивным ядерным ударом. Мир подвергся не только радиоактивной опасности, но и заражению вирусом в результате утечки экспериментальной секретной технологии.

Продюсеры завяли, что считают Fallout одной из лучших игр нашего времени: «Каждая глава этой безумно интересной игры стоила нам бесчисленных часов, которые мы провели вдали от семьи и друзей. Поэтому мы очень рады воплотить эту огромную, полную разрушений и черного юмора историю на экране в сотрудничестве с Amazon Studios».