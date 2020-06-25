Одесса готова к снятию карантина - за сутки всего 9 случаев COVID-19

По данным Министерства здравоохранения по состоянию на 2 июля, Одесская область готова к ослаблению карантина.

По информации Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины, на утро 2 июля 2020 в Одесской области 23 новых случая заболевания COVID-19, из них 9 - у одесситов, 14 - у жителей области.

На стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 36 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 33 - жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего количества пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице два человека находятся в тяжелом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции легких.

Таким образом, в настоящее время в Одессе зарегистрированы 257 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 96 одесситов.